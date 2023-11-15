Отмечается, что Китай мог бы помочь некоторым странам.

Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет. У него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

Издание Reuters пишет, что китайский лидер прибыл на самолете Air China. Его встретили официальные лица США, глава минфина США Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.

Главным событием, которые входит в повестку дня Си Цзиньпина, станет встреча с Байденом, в ходе которой США попытаются смягчить отношения между странами, а также саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Видео дня

В свою очередь издание Голос Америки пишет, что Китай мог бы играть определенную роль в поддержке Украины и помощи в завершении войны.

"Разговор еще не состоялся, и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии", - заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон "приветствовал бы" возможности, чтобы Китай смог быть полезен в помощи Израилю.

Встреча Байдена и Си - главные новости

Президент США Джо Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 15 ноября: это будет первая личная встреча политиков в 2023 году. Встреча лидеров может состояться в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

В свою очередь издание Financial Times сообщило, что стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне военной активности Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.

Вас также могут заинтересовать новости: