Глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет. У него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
Издание Reuters пишет, что китайский лидер прибыл на самолете Air China. Его встретили официальные лица США, глава минфина США Джанет Йеллен и посол США в Китае Николас Бернс.
Главным событием, которые входит в повестку дня Си Цзиньпина, станет встреча с Байденом, в ходе которой США попытаются смягчить отношения между странами, а также саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
В свою очередь издание Голос Америки пишет, что Китай мог бы играть определенную роль в поддержке Украины и помощи в завершении войны.
"Разговор еще не состоялся, и я не хочу забегать вперед. Думаю, они, безусловно, будут говорить о том, что происходит в Украине и президент четко даст понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину против российской агрессии", - заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон "приветствовал бы" возможности, чтобы Китай смог быть полезен в помощи Израилю.
Встреча Байдена и Си - главные новости
Президент США Джо Байден встретится с лидером Китая Си Цзиньпином 15 ноября: это будет первая личная встреча политиков в 2023 году. Встреча лидеров может состояться в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
В свою очередь издание Financial Times сообщило, что стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне военной активности Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.