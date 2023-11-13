Сейчас отношения США и Китая являются худшими за 40 лет, в значительной степени именно из-за Тайваня.

На этой неделе президент США Джо Байден и руководитель Китая Си Цзиньпин проведут прямые переговоры по Тайваню во время встречи в Сан-Франциско. Но ожидать радикального изменения ситуации вокруг острова не стоит, пишет Financial Times.

Отмечается, что сейчас отношения США и Китая находятся в худшем состоянии за последние 40 лет. Этому в частности поспособствовал скандальный визит тогдашнего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года и появление китайских воздушных шаров-шпионов над США в феврале этого года.

Поэтому, как отмечают источники, ожидать каких-то четких договоренностей и соглашений относительно будущего Тайваня от этой встречи не стоит.

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"Мы не говорим о длинном списке результатов. Цели здесь на самом деле заключаются в управлении конкуренцией, предотвращении негативного риска конфликта и обеспечении открытости каналов связи", — сказал один американский чиновник об ожиданиях от встречи двух лидеров.

По его словам, стороны имеют определенные опасения из-за президентских выборов 2024 года и в США, и на Тайване. Этот политический фактор может сделать еще более "неровными" американо-китайские отношения в ближайшие месяцы, поэтому и понадобилось усилить коммуникацию между Пекином и Вашингтоном на самом высоком уровне.

Как ожидается, во время встречи Байден подтвердит, что США придерживаются принципа "единого Китая", но также будет предостерегать Си Цзиньпина от вмешательства Китая в выборы на Тайване.

Рик Уотерс, который до августа был высокопоставленным чиновником Государственного департамента США по Китаю, сказал, что оба лидера хотят предотвратить дальнейшее ухудшение отношений "по минимально возможной цене".

В Белом доме сообщили Financial Times, что лидеры не будут выступать с совместным заявлением по итогам встречи, что также демонстрирует размер пропасти во взглядах двух государств на главные вопросы в их отношениях.

Кроме Тайваня, как ожидается, лидеры обсудят торговые отношения. Китай пытается снять с себя американские ограничения на поставки ряда стратегических товаров и технологий.

Американо-китайские отношения - последние новости

Как писал УНИАН, на днях министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что американское правительство располагает доказательствами участия китайских фирм в поставках оборудования для армии РФ в обход западных санкций. При этом она предупредила, что любые компании, поддерживающие военные усилия РФ, могут столкнуться с санкциями.

Также мы рассказывали, что Китай и США впервые за много лет обсудят контроль над ядерным оружием. Переговоры проходят на фоне выхода РФ из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

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