Основной темой станет восстановление каналов связи между Вооруженными силами стран.

15 ноября президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско. Стороны намерены обсудить восстановление каналов связи между Вооруженными силами обеих стран и еще несколько важных вопросов

Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, стороны пытаются возобновить усилия по стабилизации отношений на фоне растущей напряженности по таким вопросам, как военная активность Китая вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.

Основной темой переговоров станет перспектива восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

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"Президент полон решимости принять необходимые меры для восстановления того, что мы считаем центральной связью между США и Китаем в военной сфере", – отметил один из должностных лиц США.

Отдельно лидеры обсудят ситуацию вокруг Тайваня. Как пишет издание, Байден выразит Си беспокойство "опасной" и "провокационной" военной активностью Китая вокруг острова.

Встреча Байдена и Си

Как стало известно СМИ, президент США Джо Байден встретится лицом к лицу с лидером Китая Си Цзиньпином на следующей неделе: это будет первая личная встреча политиков в 2023 году.

Встречу лидеров прогнозируют в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Взаимодействие между США и Китаем может длиться часами. Во встрече примут участие команды официальных лиц из Пекина и Вашингтона, однако их имена не уточняются.

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