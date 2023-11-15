По его словам, в Штатах хотят выяснить позицию КНР в стратегических вопросах.

Визит президента Китая Си Цзиньпиня в США стратегически важен и может иметь последствия для мира и Украины.

"Это стратегически важный визит и политики, военные ожидают, каковы будут последствия переговоров между Соединенными Штатами Америки и Китаем. От чего будет зависеть в дальнейшем Китай, будет или не будет поддерживать еще больше Российскую Федерации. Хотя, мы понимаем, что здесь скорее Китай играет собственную миссию и собственное видение мира", - заявил в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он убежден, что в Штатах хотят выяснить позицию КНР в стратегических вопросах. В частности, речь идет о России и ее действиях в Украине.

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"Мы видели определенные ссылки перед визитом Си Цзиньпинь, когда американская сторона говорила о возобновлении военных контактов в отношениях между войсками стран. Это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки настроены на обеспечение такого стратегического взаимопонимания с Китаем. Последствия этого визита будут чрезвычайно важны. Они будут касаться определенным образом и на Российскую Федерацию в ее действиях на европейском театре военных действий, а также косвенно это скажется и на отношении к Украине", - пояснил эксперт.

Згурец отмечает, что визит Си к Байдену в любом случае очень важен, а детали можно будет узнать по итогам встречи.

"Это важный фактор, который действительно может влиять на ситуацию не только в зоне украинско-российской войны, но и скорее в мировой повестке дня", - подытожил он.

Визит Си Цзиньпина в США

Как сообщал утром УНИАН, глава КНР Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет. У него запланирована встреча с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

Financial Times писала, что стороны пытаются восстановить усилия по стабилизации отношений на фоне военной активности КНР вблизи Тайваня и попытки США помешать Китаю получить доступ к новейшим американским технологиям.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Байден решительно настроен на восстановление межвоенных связей, поскольку он считает, что это в интересах национальной безопасности США.

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