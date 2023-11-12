Ключевой темой станет налаживание военных связей между странами.

Президент США Джо Байден намерен восстановить военные связи с Китаем. Этот вопрос станет ключевым во время его переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью на телеканале CBS, передает Reuters.

"Президент решительно настроен на восстановление межвоенных связей, поскольку он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", – отметил он.

Салливан также пояснил, восстановление военных связей может происходить на всех уровнях – от высшего руководства до тактически-оперативного уровня, а также "на воде и в воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе". Во время переговоров Байден будет пытаться подтолкнуть Си к восстановлению военных связей.

"Китайцы практически разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Это главный вопрос повестки дня", – подчеркнул Салливан.

Встреча Байдена и Си

Как стало известно СМИ, 15 ноября президент США Джо Байден встретится лицом к лицу с лидером Китая Си Цзиньпином на следующей неделе: это будет первая личная встреча политиков в 2023 году.

Встречу лидеров прогнозируют в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Взаимодействие между США и Китаем может длиться часами. Во встрече примут участие команды официальных лиц из Пекина и Вашингтона, однако их имена не уточняются.

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