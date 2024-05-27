По словам президента Франции, он гордится, что "мы, как европейцы, с первого дня приняли решение о санкциях против России".

Европа не ведет войну против России. Об этом во время визита в Германию заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Monde.

По его словам, европейцы не ведут войны против России и российского народа.

"Я горжусь, что мы, как европейцы, с первого дня приняли решение о санкциях против России. Как европейцы мы с первого дня решили поддерживать Украину. Сегодня и завтра мы будем продолжать поддерживать Украину так долго и так много, как это необходимо. Будем помогать Украине защищать себя, защищать свою землю и защищать нашу безопасность", - сказал Макрон. Видео дня

Он еще раз подтвердил поддержку Европейским Союзом Украины перед лицом российской агрессии и заявил о необходимости введения лучшей европейской обороны, подтвердив, что " Россия будет там завтра, послезавтра", и что Европа должна думать о собственной защите.

Помощь Франции Украине - последние новости

Франция направит в Украину инструкторов для подготовки военных. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, он верит, что решимость Франции побудит других партнеров присоединиться к этому амбициозному проекту.

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