Однажды Германия, вероятно, будет вынуждена вести оборонительную войну против России.
Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, сообщает Tagesschau. По его словам, перевооружение России и поведение диктатора Владимира Путина вызывает обеспокоенность.
По его словам, возврата к временам, предшествовавшим широкомасштабному вторжению РФ в Украину, уже не будет. Генинспектор подчеркнул, что немцам придется свыкнуться с мыслью, "что однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну".
Отвечая на вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после завершения войны в Украине, Бройер сказал, что другого выбора нет.
"Да. Точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя", - сказал генинспектор.
Впрочем, Бройер признал, что Бундесвер на протяжении многих лет был ориентирован на урегулирование международных кризисов и пока является недостаточно оснащенным для "национальной и союзнической обороны". В то же время он подчеркнул, что существуют "структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными".
Германия помогает Украине
Как сообщал УНИАН, Германия передала Украине новую военную помощь, в которую вошли боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики.
В ноябре 2023 года Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине в рамках дотаций на 2024 год. Военная помощь Киеву на 2024 год составит 8 млрд евро.
Ранее Германия предоставила Украине 5 реактивных систем залпового огня MARS II, 18 боевых танков Leopard 2A6, 80 боевых машин пехоты MARDER, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 3 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и 2 пусковые установки IRIS-T SLS, систему противовоздушной обороны Patriot и две пусковые установки Patriot, а также другие виды вооружения и техники.