По его словам, немецкая армия с этим справится, хоть ресурсов Бундесвера недостаточно.

Однажды Германия, вероятно, будет вынуждена вести оборонительную войну против России.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, сообщает Tagesschau. По его словам, перевооружение России и поведение диктатора Владимира Путина вызывает обеспокоенность.

По его словам, возврата к временам, предшествовавшим широкомасштабному вторжению РФ в Украину, уже не будет. Генинспектор подчеркнул, что немцам придется свыкнуться с мыслью, "что однажды нам, возможно, придется вести оборонительную войну".

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Отвечая на вопрос, сможет ли Бундесвер справиться с возможным нападением России на НАТО после завершения войны в Украине, Бройер сказал, что другого выбора нет.

"Да. Точка. У нас нет альтернативы. Мы можем защитить себя, и мы защитим себя", - сказал генинспектор.

Впрочем, Бройер признал, что Бундесвер на протяжении многих лет был ориентирован на урегулирование международных кризисов и пока является недостаточно оснащенным для "национальной и союзнической обороны". В то же время он подчеркнул, что существуют "структуры, которые делают быстрые и целенаправленные решения почти невозможными".

Германия помогает Украине

Как сообщал УНИАН, Германия передала Украине новую военную помощь, в которую вошли боеприпасы, дроны, гранатометы и грузовики.

В ноябре 2023 года Министерство финансов Германии приняло решение удвоить военную помощь Украине в рамках дотаций на 2024 год. Военная помощь Киеву на 2024 год составит 8 млрд евро.

Ранее Германия предоставила Украине 5 реактивных систем залпового огня MARS II, 18 боевых танков Leopard 2A6, 80 боевых машин пехоты MARDER, 14 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 3 системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и 2 пусковые установки IRIS-T SLS, систему противовоздушной обороны Patriot и две пусковые установки Patriot, а также другие виды вооружения и техники.

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