По словам Спартц, Украиной "управляют такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент".

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц обвинила издание The Telegraph в том, что оно "намеренно искажает" ее позицию по Украине. Также она оскорбила президента Украины Владимира Зеленского. Такие заявления конгрессвумен сделала на своем официальном сайте.

В частности, Спартц считает, что издание выбрало для ее интервью заголовок, который вводит читателей в заблуждение.

"Этот заголовок был "удобно" использован пропагандистской машиной Зеленского, чтобы очернить ее и президента Трампа и продолжить обвинять США в проигрыше Зеленского и предательстве его страны", - сказано в заявлении.

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На сайте Спартц также говорится о том, что в материале использовались кавычки, чтобы "перекрутить то, чего конгрессвумен никогда не говорила". Отмечается, что после контактов с командой конгрессвумен издание "удалило кавычки, но оставило двоеточие, чтобы создать видимость этого ложного утверждения".

"Я потратила огромное количество энергии, пытаясь помочь украинским военным выиграть их жестокую борьбу с Россией. К сожалению, если вашей страной управляют такие идиоты и мошенники, как Зеленский и его марионеточный парламент, это губительное дело", - заявила Спартц.

По словам конгрессвумен, текущая реальность такова, что "Украина не сможет вернуть свои территории и не может согласиться отдать их навсегда". Она добавила, что именно поэтому США помогут добиться лишь "временного решения, которое даст каждой из сторон время на перегруппировку".

"Конечный исход этой войны будет решаться позже, а не только на поле боя", - считает Спартц.

Спартц призвала украинцев отдать территории России - что известно

Напомним, что в интервью The Telegraph конгрессвумен США украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что президент Владимир Зеленский должен отдать украинские территории России. Она призвала украинцев согласиться с потерей своих территорий, а также во время выборов заменить Зеленского другим президентом.

Также Спартц поддержала решение президента США Дональда Трампа вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, отметив, что "легких решений не бывает".

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