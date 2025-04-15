В опросе приняли участие более 1,1 миллиона граждан.

Венгерская оппозиционная партия "Тиса" провела альтернативный опрос об отношении граждан к членству Украины в Европейском Союзе.

Как передает KárpátHÍR, в опросе под названием "Голос нации" приняли участие более 1,1 миллиона венгров. Среди вопросов, касающихся внутренней и внешней политики страны, также был вопрос вступления Украины в Европейский Союз.

Лидер партии Петер Мадьяр пообещал, что результаты опроса станут "краеугольным камнем" их правительства в случае победы на выборах 2026 года. Кроме того, в таком случае он инициирует референдум по поддержке членства Украины в Евросоюзе.

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58,18% участников опроса поддержали вступление Украины в ЕС, а 98,68% высказались за то, что Венгрия должна оставаться членом Евросоюза и НАТО.

Опрос относительно вступления Украины в ЕС

Напомним, ранее в Венгрии сообщили о планах провести национальный опрос относительно вступления Украины в Европейский Союз.

Эту инициативу объявил премьер-министр Виктор Орбан в марте после саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Опрос должен состояться до начала лета 2025 года и будет проведен в формате "национальных консультаций".

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