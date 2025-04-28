Орбан и Фицо выступили против отмены права вето в Евросоюзе из-за Украины

Фицо и Орбан выступают против любой военной помощи Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега из Словакии Роберт Фицо обратились к Европейскому Союзу с призывом не отменять единогласный принцип принятия решений. Они не хотят, чтобы блок обошел вето Будапешта на вступление Украины в ЕС, пишет Le Monde.

"Представьте себе, если бы единогласие не требовалось во внешней политике. Тогда мы могли бы быть втянуты в войну, которой не хотят ни наши граждане, ни наши правительства. Это было бы равносильно отрицанию суверенитета наших государств", - сказал Орбан во время визита в Братиславу.

В издании напомнили, что 14 из 27 стран ЕС, которые устали от позиции Орбана и Фицо по Украине, поддерживают изменение правил касательно единогласного принципа принятия решений по внешней политике. Об этом, в частности, говорила европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос. Главная проблема заключается в том, что для принятие этого решение необходимо согласие всех стран.

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В издании добавили, что Фицо, как и Орбан, лояльно относится к России и выступает против любой военной помощи Украине. Он также считает, что отмена право вето станет ошибкой.

"Отмена права вето - это шаг к упразднению Союза", - заявил Фицо.

Журналисты омтетили, что процесс вступления Украины в Евросоюз, который был начат после полномасштабного вторжения РФ, застопорился. Этот процесс требует единогласного согласия всех 27 государств-членов блока, но Орбан и Фицо не хотят, чтобы Киев стал частью ЕС.

Орбан призывает венгров голосовать против вступления Украины в ЕС

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал граждан голосовать на VOKS 2025 против вступления Украины в Европейский Союз. По его словам, в ближайшие полгода Евросоюз ждет "самая сложная и самая большая битва", которая решит его будущее.

Орбан призвал венгров голосовать за "сохранение достижений Венгрии", заявив, чтобы без общественного сопротивления правительство может не справиться с защитой интересов страны.

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