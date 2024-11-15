Венгрия сократит свои военные расходы, хотя именно увеличения этих расходов Трамп требует от Европы.

Венгрия планирует сократить расходы на оборону со следующего года, хотя именно наращивание военных расходов было одним из главных требований Дональда Трампа к союзникам по НАТО. Об этом пишет Bloomberg.

Так, из-за бюджетных проблем Венгрия планирует снизить военные расходы до менее чем 2% ВВП, хотя на этот год расходы составляли 2,2%.

"Это изменение резко контрастирует с уровнями расходов в некоторых других восточноевропейских членах НАТО, таких как страны Балтии или Польша, которые выделяют более 3% ВВП на свои войска из-за обострения проблем безопасности после вторжения России в Украину в 2022 году", - пишет Bloomberg.

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Также примечательно то, что венгерский премьер Виктор Орбан имеет достаточно дружеские отношения с Дональдом Трампом, который неоднократно критиковал Европу за недостаточные расходы на оборону.

Как отмечает Bloomberg, Орбан пытается высвободить средства на оборону для финансирования других расходов накануне всеобщих выборов 2026 года, поскольку его правящая партия отстает в опросах от оппозиции. Это происходит на фоне заморозки субсидий из бюджета Европейского Союза и спада венгерской экономики.

Правительство Орбана увеличивало военные расходы, начиная с 2018 года, когда Венгрия тратила лишь 1% ВВП на оборону. С тех пор страна закупила много оружия, включая новые танки Leopard, истребители Gripen и системы ПВО.

Трамп требует от Европы укрепить оборону

Как писал УНИАН, Дональд Трамп неоднократно критиковал европейских союзников Америки из-за недостаточных расходов на собственную оборону и злоупотребления американским оборонным "зонтиком". В определенный момент он даже угрожал вывести США из НАТО, если европейские страны не увеличат военные расходы.

Примечательно, что Дональд Трамп и Виктор Орбан неоднократно выражали поддержку друг другу и засыпали комплиментами.

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