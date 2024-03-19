По словам экс-главы Белого дома, это произойдет, если европейские страны "будут играть честно".

США не выйдут из НАТО, если "Европа заплатит за это". Об этом заявил экс-глава Белого дома и нынешний кандидат на главный пост в стране от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает Politico.

По его словам, США "на 100 процентов" останутся в НАТО под его руководством, пока европейские страны "будут играть честно". При этом Трамп подтвердил свою преданность Североатлантическому Альянсу, но предупредил европейские страны, чтобы те не "использовали" американскую поддержку, ведь "Европа должна заплатить свою справедливую долю расходов на оборону".

"НАТО должно относиться к США честно, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", - сказал политик.

Отвечая на прямой вопрос, придут ли во время его президентства США на помощь атакованным странам НАТО, Трамп ответил утвердительно.

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", - уточнил экс-президент США.

Последние заявления Дональда Трампа

На днях Дональд Трамп обвинил Путина в причастности к смерти Навального. По словам экс-президента США, лидер РФ предположительно причастен к смерти российского оппозиционера, который мог бы жить еще долго, "следовательно, произошло что-то необычное".

При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он помогать Киеву оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут главой Белого дома.

Также УНИАН сообщал, что Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. При этом единолично такое решение президент США принимать не может.

Так что, если Трамп победит и захочет официально отозвать участие США в НАТО, ему придется ждать промежуточных выборов в Сенат и Конгресс.

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