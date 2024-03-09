Кроме того, Виктор Орбан заявил, что Венгрия "ставит" на победу Трампа во время президентских выборов в США.

Бывший президент США Дональд Трамп встретился в своей резиденции Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде, с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Во время встречи Трамп показал венгерскому политику дом, пригласил на концерт, а также назвал его "самым мудрым, лучшим и фантастическим лидером", пишет Bloomberg. Журналисты издания сравнили визит Орбана к Трампу со встречей "двух популистских лидеров".

Отмечается, что Трамп организовал для Орбана экскурсию по резиденции, угостил ужином, провел переговоры вместе со своими советниками и пригласил на концерт.

"Нет лучшего и мудрейшего лидера. Он - великий лидер, фантастический лидер", - похвалил он Орбана во время мероприятия.

В то же время по информации телеканала CNN, премьер-министр Венгрии во время своего визита в США не захотел встретиться с президентом Джо Байденом. По его словам, в Венгрии надеются, что на выборах победит Трамп, ведь он якобы быстро может договориться об окончании войны в Украине.

"Мы в Венгрии ставим на возвращение президента Трампа. Единственный шанс в мире на быстрое одобрение мирного договора - это политические изменения в США", - объяснил Орбан.

Выборы в США: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп вызвал Байдена на дебаты, несмотря на то, что он сам избегал многие республиканские праймериз.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются такими жизненно важными для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам в любое время, в любом месте, в любом виде!" - отметил он.

Также стало известно, что республиканка Никки Хейли объявила о выходе из президентских выборов в США. По ее словам, американцев в будущем ждет "множество" проблем и добавила, что мир находится "в огне".

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