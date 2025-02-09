Ранее о намерении встретиться с Зеленским сообщал Трамп, но не похоже, что такая встреча состоится в ближайшие дни.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает CBS News.

Зеленский возглавляет делегацию Украины на ежегодной конференции по вопросам безопасности, которая начинается 14 февраля. Вэнс также намерен принять в ней участие.

Стоит отметить, что всего два дня назад президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он планирует лично встретиться с украинским лидером уже в ближайшие дни.

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"Я, вероятно, встречусь с президентом Зеленским на следующей неделе, и я, вероятно, поговорю с президентом Путиным", - сказал тогда Трамп.

Однако никакой конкретики об этих планах так и не было озвучено.

Трамп хочет положить конец войне в Украине

Как писал УНИАН, новая президентская администрация США декларирует желание как можно быстрее положить конец войне в Украине. Советник Трампа Майк Уолтц отметил, что ради достижения мира США готовы усилить санкции против РФ. Но послевоенные гарантии безопасности Украине должны предоставить европейцы, считают в Белом доме.

Специальный представитель Трампа по делам России и Украины Кит Келлогг на днях сообщил, что на Мюнхенской конференции американская делегация проведет переговоры с европейскими странами, чтобы узнать мнения всех сторон относительно их видения мира. На этой основе будет подготовлен мирный план, который впоследствии озвучит лично Дональд Трамп.

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