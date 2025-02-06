Джей Ди Вэнс будет присутствовать в Мюнхене, когда там озвучат план Трампа по окончанию войны в Украине.

В Мюнхенской конференции по безопасности также примет участие и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля, там будут обсуждаться вопросы национальной безопасности. В частности, лидеры со всего мира затронут и полномасштабную войну, начатую Россией в Украине, пишет Associated Press.

Сообщается, что Джей Ди Вэнс до этого планирует посетить саммит по вопросам искусственного интеллекта AI Action. Он состоится 10-11 февраля в Париже.

Это будет его первое "публичное вторжение" в вопросы внешней политики после вступления в должность 20 января.

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Что еще известно о Мюнхенской конференции по безопасности

Ранее УНИАН сообщал, что на Мюнхенской конференции по безопасности также будет присутствовать и спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. Более того, он готовится представить там стратегию Трампа по завершению войны в Украине.

"Я с нетерпением жду возможности поговорить о цели Дональда Трампа положить конец кровопролитной и затратной войне в Украине", - заявил он.

Bloomberg поделился некоторыми предполагаемыми пунктами этого плана.

"Элементы включают потенциальное замораживание конфликта и оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии, при этом предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы гарантировать, что Москва не сможет снова напасть", - сказано в статье.

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