США готовы принять активное участие в урегулировании конфликта, но дальше все будет зависеть от Европы, говорят в Белом доме.

США готовы активно действовать для окончания войны в Украине, однако послевоенные гарантии безопасности для Киева должна взять на себя Европа. Об этом заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц в интервью каналу NBC.

По его словам, на следующей неделе американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом прибудет в Европу, чтобы обсудить пути окончания войны. Сам Дональд Трамп тоже готов действовать, заверил Уолтц.

"[Трамп] говорил, что экономика России не в лучшем состоянии. Он готов вводить пошлины и санкции. Нам нужно привлечь все стороны за стол переговоров и положить конец этой войне. И это упоминалось в разговорах с президентом [Китая] Си, с премьер-министром [Индии] Моди, с лидерами на Ближнем Востоке. Все готовы помочь президенту Трампу положить конец этой войне. Давайте пригласим все стороны за стол переговоров", - сообщил Уолтц.

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По его словам, Трамп готов обсудить эти вопросы на следующей неделе, в том числе вопрос сохранения американской помощи Украине.

"Нам нужно возместить эти расходы, и это будет партнерство с украинцами относительно их ископаемых, их природных ресурсов, их нефти и газа, а также относительно покупки наших ресурсов", - заявил Уолтц.

Вместе с тем советник американского президента подчеркнул, что послевоенные гарантии безопасности для Украины должна взять на себя Европа.

"Европейцы должны взять на себя ответственность за этот конфликт. Президент Трамп собирается положить ему конец. И тогда, с точки зрения гарантий безопасности, это будет полностью на европейцах", - подчеркнул он.

Трамп обещает положить конец войне

Как писал УНИАН, Дональд Трамп рассказал, что уже имел телефонный разговор с Владимиром Путиным о войне в Украине. Но он не раскрыл никаких подробностей, а лишь заверил, что диктатору "не все равно" на убийства на поле боя. При этом Трамп заявил, что имеет конкретный план прекращения войны и надеется воплотить его максимально быстро.

Однако вместе с тем журналисты обратили внимание, что за неполные три недели пребывания у власти Дональд Трамп сделал три больших подарка Владимиру Путину. В частности ввел санкции против Международного суда, который объявил российского диктатора в розыск.

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