Ни одна из стран мира не взяла на себя ответственность за это полномасштабное нападение, подчеркнул Бутусов.

Взрывы в Иране - "справедливая кара", ведь страна помогает России и предоставляет ей вооружение для полномасштабной войны против Украины, заявил журналист Юрий Бутусов. Он также отметил, что российское ПВО не смогло защитить иранские военные объекты.

"Началась атака дронов-камикадзе на военные объекты на территории Ирана. Неизвестные беспилотники внезапно поразили несколько военных объектов и нефтеперерабатывающий завод. Сообщается о взрывах и масштабные пожары в городах Тегеран, Исфахан, Хой, Салиме, Хамадан, Джаванруд, Рашт. Появляется видео значительных поражений и крупных пожаров в иранских городах", - написал Бутусов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сейчас ни одна из стран мира не взяла на себя ответственность за события в Иране. Однако Бутусов указал на то, что взрывы начались после того, как в Израиле вспыхнули теракты.

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"Интересно, что Иран, вооруженный новейшими российскими системами противовоздушной обороны, не смог отразить атаку. Иран является сейчас главным военным союзником РФ, обе террористические страны обмениваются военными технологиями и вооружением, проводят совместные военные операции. Очень справедливая кара для Ирана, который ведет открытую террористическую войну против многих стран мира, в том числе против Украины. Дроны стали основным видом ударного вооружения 21-го столетия. Их преимущество-низкая стоимость и анонимность. Дроны позволяют вести войны без объявления войны", - добавил Бутусов.

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