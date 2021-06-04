Отец Романа Протасевича рассказал, что к сыну не пускают ни адвоката, ни врачей.

Отец оппозиционера Романа Протасевича, задержанного в Минске 23 мая, прокомментировал "интервью" с сыном, которое вышло на белорусском государственном канале ОНТ.

Об этом сообщает "Дождь".

Отец Романа Протасевича Дмитрий Протасевич убежден, что сын говорит под давлением КГБ, что его шантажируют, тем более, "в соседней камере сидит его девушка".

"Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам. Вы посмотрите на его первую реакцию в начале ролика, и даже в процессе ролика очень видно, что у него идет внутренняя борьба между тем, что он должен сказать, и тем, что он не хочет говорить. Ему очень тяжело это говорить, но я уверен, что его заставили, уверен, что его запугивали", - сказал он.

Также он рассказал, что к сыну не пускают ни адвоката, ни врачей.

"Нашему сыну, мы уверены, нужна постоянное медицинское наблюдение, мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются", - рассказал Дмитрий Протасевич.

Также отец Протасевича уверен, что "верить в этот фильм нельзя".

Травмы на руках Протасевича

Кроме того, на отрывке видео, которое опубликовали в Telegram ONT NEWS 3 июня, на ладонях Протасевича видны травмы. Они стали заметны, когда Протасевич расплакался и закрыл лицо руками.

"Интервью" Протасевича белорусскому каналу ОНТ

Задержанный в Минске белорусский оппозиционер Протасевич в так называемом "интервью" для провластного белорусского канала, которое вышло 3 июня, "признался" в приписываемых ему преступлениях и "уважении" к Лукашенко. Кроме того, он рассказал о финансировании белорусских оппозиционеров, а также своем пребывании на Донбассе.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Читайте такжеЕС введет санкции против "Белавиа" и белорусских чиновников - СМИОднако в итоге власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси. Происшествие вызвало реакцию мирового сообщества, появилась информацию о том, что рейс посадили под давлением властей.

Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. С 29 мая Кабинет министров запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

В Европейском Союзе начали работу над новыми ограничительными мерами против властей Беларуси.

Сам же Лукашенко заявил, что санкции против Беларуси вряд ли будут распространяться на транзит российского газа в страны Европейского Союза, но Запад, по его словам, пытается ударить по бюджетообразующим предприятиям Беларуси.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Олег Давыгора