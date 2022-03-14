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Война с Россией вынудила многих украинцев искать убежище заграницей. Самые популярные направления для эмиграции - Польша, Словакия и, конечно, Венгрия. Венгрия предлагает упрощенную процедуру получения убежища для украинцев и разрешает въезд с домашними животными без документов.

Как въехать в Венгрию

Венгрия впускает всех, кто находился на территории Украины легально и даже без визы. Въехать в Венгрию можно без паспорта и других документов. Пограничный пункт в Чопе возможно пересечь только на автомобиле или поезде. Остальные также можно перейти пешком.

Украинцам доступен бесплатный проезд на поездах MAV-START по всей территории Венгрии.

Пограничные пункты в Венгрию:

  • Лужанка — Beregsurany 
  • Вилок — Tiszabecs 
  • Тиса (Чоп) - Zahony 
  • Косино - Barabás 
  • Дзвинкове - Lónya 

Въезд с животными разрешен без предъявления ветеринарных справок или паспортов.

Полезные контакты для беженцев в Венгрии

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