Украинцы могут получить убежище в Венгрии даже документов и с домашними животными.

Война с Россией вынудила многих украинцев искать убежище заграницей. Самые популярные направления для эмиграции - Польша, Словакия и, конечно, Венгрия. Венгрия предлагает упрощенную процедуру получения убежища для украинцев и разрешает въезд с домашними животными без документов.

Как въехать в Венгрию

Венгрия впускает всех, кто находился на территории Украины легально и даже без визы. Въехать в Венгрию можно без паспорта и других документов. Пограничный пункт в Чопе возможно пересечь только на автомобиле или поезде. Остальные также можно перейти пешком.

Украинцам доступен бесплатный проезд на поездах MAV-START по всей территории Венгрии.

Пограничные пункты в Венгрию:

Лужанка — Beregsurany

Вилок — Tiszabecs

Тиса (Чоп) - Zahony

Косино - Barabás

Дзвинкове - Lónya

Въезд с животными разрешен без предъявления ветеринарных справок или паспортов.

Полезные контакты для беженцев в Венгрии

Помощь с жильем можно найти здесь и здесь.

Чат помощи беженцам в Венгрии.

Fb-группа помощи беженцам из Украины.

Посольство Украины в Венгрии, адрес: Istenhegyi út 84b, Budapest, 1125, телефон +36 1 422 4120

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