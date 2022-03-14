Война с Россией вынудила многих украинцев искать убежище заграницей. Самые популярные направления для эмиграции - Польша, Словакия и, конечно, Венгрия. Венгрия предлагает упрощенную процедуру получения убежища для украинцев и разрешает въезд с домашними животными без документов.
Как въехать в Венгрию
Венгрия впускает всех, кто находился на территории Украины легально и даже без визы. Въехать в Венгрию можно без паспорта и других документов. Пограничный пункт в Чопе возможно пересечь только на автомобиле или поезде. Остальные также можно перейти пешком.
Украинцам доступен бесплатный проезд на поездах MAV-START по всей территории Венгрии.
Пограничные пункты в Венгрию:
- Лужанка — Beregsurany
- Вилок — Tiszabecs
- Тиса (Чоп) - Zahony
- Косино - Barabás
- Дзвинкове - Lónya
Въезд с животными разрешен без предъявления ветеринарных справок или паспортов.
Полезные контакты для беженцев в Венгрии
- Помощь с жильем можно найти здесь и здесь.
- Чат помощи беженцам в Венгрии.
- Fb-группа помощи беженцам из Украины.
- Посольство Украины в Венгрии, адрес: Istenhegyi út 84b, Budapest, 1125, телефон +36 1 422 4120