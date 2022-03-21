Ранее от российской нефти отказались США и Великобритания.

Евросоюз рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России из-за развернутой войны РФ против Украины.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство обращает внимание, что на этой неделе Байден посетит Брюссель для обсуждения с представителями ЕС ужесточения санкций против страны-агрессора.

"Мы работаем над пятым раундом санкций, предполагается много новых имен", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, поскольку обсуждение новых санкций продолжается пока непублично.

Предыдущие четыре раунда санкций против РФ не изменили курс Кремля на прекращение боевых действий против Украины, что заставляет Запад идти на еще более мощные шаги против россиян.

В Белом доме раньше уже анонсировали новый пакет ограничений и заявили, что санкционный список будет только пополняться, если Москва не откажется от своих захватнических целей.

Ранее от российской нефти отказались США и Великобритания, однако у ЕС на этот шаг идти не решались. В то же время Еврокомиссия разработала план отказа от нефти, угля и газа из России до 2030 года.

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