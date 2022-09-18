ЕС пригрозил прекратить финансирование Будапешта из-за отсутствия выполнения обязательств.

После того, как Еврокомиссия рекомендовала заморозить выделение Будапешту около 7,5 млрд евро из-за проблем с верховенством права, Венгрия пообещала выполнить все обязательства.

По словам министра Тибора Наврачича, ответственного за использование средств ЕС, если венгерская сторона выполнит свои обещания, санкции не будут применены, передает vg.hu.

"Потеря ресурсов может произойти только в том случае, если Венгрия не выполнит. Но она выполнит, мы хотим выполнить обязательства, потому что они полезны", - сказал Наврачич. Видео дня

Он выразил надежду, что мер Венгрии будет достаточно, чтобы убедить Еврокомиссию в достаточных шагах для защиты фондов ЕС.

Министр отметил, что решение Еврокомиссии - рекомендация Совету ЕС остановить выделение средств - является важным шагом вперед, поскольку теперь начался этап выполнения обязательств, который может привести к тому, что в ноябре Еврокомиссия сможет положительно оценить усилия Венгрии.

Важнейшей мерой должно стать создание органа добропорядочности, который будет контролировать проекты, реализованные за средства ЕС.

Также Венгрия должна создать оперативную группу по вопросам коррупции, которая не будет в структуре правительства, а будет связана с новым органом добропорядочности.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на около 7,5 млрд евро. Причиной стало отступление Будапешта от демократии и возможно нецелевое использование денег ЕС.

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