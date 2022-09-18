По оценкам комиссии, Венгрия в период с 2021 по 2027 годы должна была получить не менее 50 миллиардов евро из бюджета Евросоюза.

В воскресенье, 18 сентября, Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на около 7,5 миллиарда евро. Причиной стало отступление Будапешта от демократии и возможное нецелевое использование денег ЕС.

Об этом сообщает The Washington Post.

В ЕК подчеркнули, что действуют для обеспечения защиты бюджета и финансовых интересов Евросоюза от нарушений принципов верховенства права в Венгрии.

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Как известно, страны ЕС отчисляют в общий бюджет около 1% своей валовой национальной прибыли. Будапешт в период с 2021 по 2027 годы должен был получить не менее 50 миллиардов евро из бюджета.

ЕК уже почти десять лет обвиняет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в разрушении демократических институтов, взятии под контроль СМИ и нарушении прав меньшинств.

В ведомстве обеспокоены нарушениями в госзакупках и выполнении проектов за счет средств ЕС. Критики считают, что это позволило правительству Орбана направить крупные суммы денег ЕС на бизнес инсайдеров с политическими связями.

Еврокомиссия рекомендовала странам-членам дать Венгрии время до 19 ноября, чтобы попытаться решить проблемы.

Напомним, несколько ранее Европарламент назвал Венгрию недемократической страной.

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