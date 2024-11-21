Установка систем произошла, когда угроза эскалации российско-украинской войны стала больше чем когда-либо.

Власти Венгрии приняли решение установить систему ПВО возле границы с Украиной.

Министр обороны Кристоф Салаи Бобровницкий объяснил, что установка системы на северо-востоке страны произошла, когда угроза эскалации российско-украинской войны стала "больше, чем когда-либо", пишет Sky News.

"Мы по-прежнему верим, что мир будет достигнут как можно скорее, с помощью дипломатии, а не военного решения", - высказал мнение Кристоф Салаи Бобровницкий.

Видео дня

"Чтобы подготовиться ко всем возможностям, я приказал установить... недавно приобретенные системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны, а также созданные на их основе возможности", - детализировал министр и добавил, что угроза эскалации украинско-российской войны сейчас больше, чем когда-либо.

Венгрия и ее пророссийская позиция

Венгрия входит в число европейских стран, наиболее поддерживающих режим Путина, выступая против антироссийских санкций. Также венгерские власти выступают против выделения помощи Украине, а также присоединения этой страны к НАТО и Евросоюзу.

Премьер страны Виктор Орбан поддерживает контакты с кремлевским правителем Путиным, а в начале июля даже посещал Москву.

Вас также могут заинтересовать новости: