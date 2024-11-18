У Путина убеждают, что знают эту информацию из публикаций СМИ.

В Кремле заявили, что знакомы с данными о разрешении на дальнобойные удары по территории России западными ракетами из публикаций в СМИ.

Как заявил пресс-секретарь диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в комментарии российским пропагандистам, российская сторона обратила внимание на информацию от СМИ, хоть она и без ссылок на официальные источники.

"Позиция нашего президента была предельно четкая и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в Санкт-Петербурге", - заявил Песков.

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Как реагирует Путин

Как сообщал УНИАН, на встрече с международными журналистами в июне Путина спросили, как Россия отреагирует, если Украине позволят использовать западное оружие для ударов по российской территории. Правитель России ответил:

"Во-первых, мы, конечно, усовершенствуем наши системы ПВО. Мы будем уничтожать их ракеты. Во-вторых, мы считаем, что если кто-то думает, что можно поставлять такое оружие в зону боевых действий, чтобы нанести удар по нашей территории и создать нам проблемы, почему мы не можем поставлять наше оружие того же класса в те регионы мира, где они будут нацелены на чувствительные объекты стран, которые делают это с Россией?"

Эти слова могут означать, что Кремль рассматривает возможность передачи своих вооружений третьим странам, которые могут использовать их против Запада.

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