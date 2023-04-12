Активы подсанкционных лиц и компаний будут заморожены.

Великобритания ввела санкции в отношении Оксаны Марченко, которая является супругой кума российского диктатора. Под британские ограничения попали родственники российских олигархов Сулеймана Керимова, Андрея Скоча и Владимира Евтушенкова.

По официальной информации, под санкции попали Владимир Скоч, который является отцом депутата Госдумы РФ и олигарха Андрея Скоча, и дочь миллиардера Варвара. По данным российского Forbes, в 2022 году состояние семьи Скоча составило 4,7 миллиарда долларов, в том числе 30% компании USM и 61,5% аэропорта "Внуково".

При этом под ограничения попала жена основателя АФК "Система" Владимира Евтушенкова Наталья и его дети Татьяна и Феликс. Кроме того, в санкционный список угодила дочь члена Совета Федерации РФ от Дагестана, олигарха Сулеймана Керимова, Гульнара Керимова, а также Нариман Гаджиев.

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В списке британских ограничений значится и Оксана Марченко, которая является женой Виктора Медведчука.

Также в список попали уроженцы Кипра, корпоративные юристы Христодулос Вассилиадес, который связан с олигархом Алишером Усмановы, и Деметрис Иоаннидес, связанный с олигархом Романом Абрамовичем.

Холдинг Усманова USM также попал под санкции. Отмечается, что компания принадлежит или контролируется непосредственно или косвенно лицом, которое "получает выгоду от поддержки правительства России, а именно Алишером Усмановым", а также что USM "занимается бизнесом в секторах стратегической значимости для правительства России, а именно в российском добывающем секторе и секторе коммуникационных и цифровых технологий". Помимо этого, в санкционный список внесли Curzon Square Limited и Hanley Limited, которые связывают с Усмановым, а также компанию Meritservus HC Limited, которую связывают с Абрамовичем.

Всего под санкции Великобритании попали 1559 физических лиц и 184 юридических лица.

Санкции против Марченко и Медведчука - что известно

В конце февраля 2023 года арестовали имущество Марченко на более чем на 5,6 млрд грн.

24 марта суд арестовал "скрытые" активы жены Медведчука на более 440 млн грн - 6,8% акций ПАО "электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" им. А. М. Кузьмина" в Запорожье, которыми она владеет через три оффшорные компании.

5 апреля стало известно, что арестованы два участка в престижном туристическом районе Львовщины, которые принадлежат Марченко, а общая стоимость арестованного имущества составляет почти 17,5 млн грн.

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