Также правительство планирует набрать больше медицинских работников.

Испания начнет комплексную программу вакцинации против коронавируса в январе и рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев.

Читайте такжеКитай предлагает присваивать людям коронавирусные QR-коды с информацией об их анализахОб этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передаёт the Guardian.

По его словам, Испания и Германия были первыми странами Европейского союза, которые ввели полный план вакцинации.

“Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации”, - сказал Санчес.

Он отметил, что значительная часть населения сможет быть вакцинирована, со всеми гарантиями, в первом квартале 2021 года. Также правительство планирует набрать больше медицинских работников.

Отмечается, что Испания занимает второе место в Западной Европе по количеству подтвержденных коронавирусных инфекций после Франции: около 1,5 миллиона случаев заболевания и 46 619 смертей от COVID-19.

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna:

16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.

Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.

Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.

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Автор: Людмила Жерновская