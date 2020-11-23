Испания начнет комплексную программу вакцинации против коронавируса в январе и рассчитывает охватить значительную часть населения в течение трех месяцев.
Читайте такжеКитай предлагает присваивать людям коронавирусные QR-коды с информацией об их анализахОб этом заявил премьер-министр Педро Санчес, передаёт the Guardian.
По его словам, Испания и Германия были первыми странами Европейского союза, которые ввели полный план вакцинации.
“Программа начнется в январе и будет иметь 13 000 пунктов вакцинации”, - сказал Санчес.
Он отметил, что значительная часть населения сможет быть вакцинирована, со всеми гарантиями, в первом квартале 2021 года. Также правительство планирует набрать больше медицинских работников.
Отмечается, что Испания занимает второе место в Западной Европе по количеству подтвержденных коронавирусных инфекций после Франции: около 1,5 миллиона случаев заболевания и 46 619 смертей от COVID-19.
Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna:
- 16 ноября в мире появилась еще одна вакцина против коронавируса с эффективностью 95%. Это стало известно после того, как компания Moderna опубликовала предварительные данные испытаний своей разработки.
- Разработчики сказали, что эффективность вакцины превзошла их ожидания. Однако, она не будет массово доступной еще несколько месяцев, возможно до весны.
- Неделю назад, компания Pfizer, которая сотрудничает с BioNTech, объявила, что их вакцина является на более чем на 90% эффективной. Результаты оказались гораздо лучше, чем большинство экспертов надеялось. Согласно прогнозам, компании изготовят 50 млн доз вакцины в 2020 году и более 1 млрд - в 2021-ом.
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