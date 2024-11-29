Южная Корея заявила, что завершила разработку нового перехватчика баллистических ракет, добавив еще один уровень к системам обороны, развернутым для защиты от ракетных угроз со стороны соседней Северной Кореи.
Как пишет Reuters, этот шаг был предпринят после того, как Север обозначил Южную Корею как "враждебное государство" и больше не является партнером в деле объединения, нарушив десятилетия политики и резко обострив напряженность враждебной риторикой в течение года.
Министерство обороны заявило, что ракета класса "земля-воздух" большой дальности (LSAM) предназначена для перехвата приближающихся баллистических ракет или самолетов на высоте более 40 км на конечном этапе снижения.
Разработка L-SAM заняла десять лет, и она вступит в строй в середине-конце 2020-х годов после начала массового производства в 2025 году, добавило министерство в своем заявлении.
"Это передовое оружие, которое перехватывает вражеские ракеты на больших высотах, чтобы минимизировать ущерб на земле, расширяя возможности противоракетной обороны наших военных на большие высоты и более обширные территории", - сказано в нем.
Новое дополнение усилит американскую систему Patriot и отечественный перехватчик средней дальности Cheongung II, которые в настоящее время находятся в эксплуатации, заявило Агентство по оборонным разработкам Юга (ADD).
Как и американская система высотной обороны на терминальном участке (THAAD), размещенная в Южной Корее, L-SAM использует маневр "удара для поражения", полагаясь на передовые технологии для точной настройки своего полета для поражения приближающихся целей противника, заявило министерство.
Напряженность между Южной Кореей и КНДР
За последние пять лет Северная Корея испытала ряд баллистических ракет, неуклонно совершенствуя свой арсенал, включая ракеты меньшей дальности, предназначенные для поражения целей в Южной Корее, которую Пхеньян назвал "главным противником".
Соседи сталкивались в морских перестрелках, а в 2010 году артиллерийский обстрел Севера поразил южнокорейский остров, но Север пока не выпустил ни одной ракеты по Югу.
В 2022 году баллистическая ракета малой дальности, выпущенная с восточного побережья Севера, пересекла южнее фактической морской границы и приземлилась в международных водах, что побудило Юг запустить ракеты в качестве ответной меры.