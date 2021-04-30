Слишком поспешное снятие ограничительных карантинных мер в Европе сейчас может привести к вспышке коронавируса, как это наблюдается в Индии.
Об этом заявил глава представительства ВОЗ в Европе Ганс Клюге, передает УП со ссылкой на The Guardian.
По его словам, число заражений в Европе снижается, но показатель все равно остается "чрезвычайно высоким". А учитывая то, что некоторые страны объявили о смягчении карантинных ограничений, Клюге просит не спешить.
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Глава представительства ВОЗ считает, что ослабление ограничений с нынешними темпами вакцинации может привести к "сильному шторму в любой стране". Клюге подчеркнул, что такой сценарий, как в Индии, не должен повториться в европейских странах.
Он напомнил, что сейчас лишь 16% населения Европы получили по меньшей мере первую дозу вакцины от коронавируса.
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