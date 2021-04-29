Тем временем так называемый "индийский коронавирус" уже зафиксирован в 17-ти странах мира.

В индийских мегаполисах ситуация с кононавирусом вышла из-под контроля. От болезни ежедневно умирают тысячи людей - их не успевают хоронить.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Украинка Марина Аркам, которая живет в Индии 20 лет, рассказала журналистам, что страна задыхается от коронавируса и дыма погребальных костров. Крематории работают круглосуточно, однако к ним ведут очереди. В индийских мегаполисах сотни тел в белых простынях лежат на земле.

"Население настолько уплотнено, настолько велико, что просто нереально обеспечить всех. Поэтому сложилась такая ситуация, что люди не могут получить помощь и умирают. Поэтому идет нагрузка на крематории и на кладбища, если мусульманские кладбища", - говорит женщина.

Под больницами очереди из пациентов. Больные делятся медицинским кислородом, которого катастрофически не хватает.

Марина живет в пригороде Дели, и попасть в мегаполис сейчас невозможно.

Страна с населением в миллиард 380 миллионов столкнулась с бешеной вспышкой инфекции. Индия бьет все мировые рекорды и по смертности и по распространению коронавируса.

Тем временем так называемый "индийский коронавирус" уже зафиксирован в 17-ти странах мира. Украина еженедельно исследует сотни образцов вируса, чтобы не пропустить новый штамм. Эксперты говорят, что случаев индийской разновидности вируса в Украине пока не случалось.

Защищают ли существующие вакцины от индийского варианта коронавируса - ученые сейчас выясняют.

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Автор: Дмитрий Захаров