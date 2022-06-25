Такое ограничение введено на сетях АЗС для предотвращения сбоев, вызванных установленной властями границей цен на топливо.

В Венгрии на заправочных станциях, принадлежащих венгерской MOL и австрийской OMV, водителям легковых автомобилей продают только по 50 литров топлива в день.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Такое ограничение введено на сетях АЗС для предотвращения сбоев, вызванных установленной правительством границей цен на топливо.

Сеть MOL вдвое сократила предыдущий лимит на заправку топливом. OMV заявила, что ее ограничение на 50 литров применяется только к топливу, которое продается по льготной цене, принятой правительством.

MOL, которая владеет крупнейшей сетью заправочных станций в стране, призвала к поэтапной отмене верхней ценовой границы, которая установила розничную цену как на бензин с октановым числом 95, так и на дизельное топливо на уровне 480 форинтов ($1,27) за литр.

"Мы ввели этот лимит (на заправку)... чтобы иметь возможность гарантировать безопасность снабжения", - заявила пресс-секретарь MOL Пирошка Бакош.

Она добавила, что покупатели, заполняющие канистры топливом, больше не имеют права покупать его по льготной цене.

OMV, которая имеет почти 200 заправочных станций в Венгрии, также заявила, что будет брать рыночную цену за топливо, продаваемое для канистр.

Напомним, правительство премьер-министра Виктора Орбана ввело ценовое ограничение до октября, чтобы защитить потребителей от инфляции.

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