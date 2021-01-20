В Вашингтоне к Капитолию начинают прибывать известные лица на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена и избранной вице-президента Камалы Харрис.
Прибытие почетных гостей в прямом эфире транслирует телеканал CNN.
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В частности, на церемонию уже прибыли бывший президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и его жена Мишель Обама.
Ожидается, что в рамках церемонии инаугурации перед посетителями выступят музыканты Дженнифер Лопез, Lady Gaga, группа The Radicals, Джастин Тимберлейк и другие.
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