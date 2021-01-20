На церемонию уже прибыли бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама со своими женами.

В Вашингтоне к Капитолию начинают прибывать известные лица на инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена и избранной вице-президента Камалы Харрис.

Прибытие почетных гостей в прямом эфире транслирует телеканал CNN.

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В частности, на церемонию уже прибыли бывший президент Билл Клинтон и его супруга Хиллари Клинтон, экс-президент Барак Обама и его жена Мишель Обама.

Ожидается, что в рамках церемонии инаугурации перед посетителями выступят музыканты Дженнифер Лопез, Lady Gaga, группа The Radicals, Джастин Тимберлейк и другие.

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Автор: Виталий Саенко