Закон позволит проводить федеральные проверки данных о некоторых покупках оружия, как и раньше.

Сенат Техаса принял законопроект, разрешающий гражданам носить огнестрельное оружие без соответствующего разрешения.

Об этом пишет BBC.

Читайте такжеВ имели произошел второй за год государственный переворотДо этого в штате ношение оружия разрешали при условии выдачи лицензии, прохождения обучения и верификации лица. Но сенат, управляемый республиканцами, снял эти ограничения.

Губернатор уже заявил, что подпишет документ. Отмечается, что в Техасе один из самых жестких законов об оружии, однако он же позволяет носить винтовки в общественных местах без лицензии.

Новая мера позволит любому человеку в возрасте от 21 года носить пистолет, если у него нет судимости или юридических ограничений.

Сторонники новых правил говорят, что это "конституционное ношение" позволит местным жителям лучше обороняться и отменит лишние ограничения на оружие.

В то же время противники отмечают, что законопроект ставит жизни людей под угрозу.

Законопроект по-прежнему позволит предприятиям запрещать использование оружия на своей территории и проводить федеральные проверки данных о некоторых покупках оружия.

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Автор: Яна Ставская