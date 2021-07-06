Ранее организация "Тбилиси Прайд" отменила запланированный на 5 июля Марш достоинства.

В Тбилиси произошли стычки между участниками акции в поддержку ЛГБТ и их противниками. Вторые попытались прорвать полицейский кордон.

Об это пишет Эхо Кавказа.

Так, перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «молчаливая акция». Участники хотят дистанцироваться от насильственных событий 5 июля.

В ней приняли участие представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и «Тбилиси Прайда».

Читайте такжеПоявилось первое видео с места крушения Ан-26 на КамчаткеПротивники вчерашней акции попытались прорвать полицейский кордон и переместиться к зданию парламента.

По данным издания, ситуация обострилась после того, как участники акции развернули флаг ЛГБТ и пустили разноцветный дым.

Отмечается, что правоохранители вывезли с территории несколько человек, также есть задержанные.

По данным Telegram-канала Протесты в мире, протестующие бросают в людей петарды, стекло и камни.

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Марш ЛГБТ в Грузии

Грузинская организация ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд» была вынуждена отменить запланированный на 5 июля Марш достоинства.

Организаторы заявили, что полицейские не могут обеспечить безопасность и не реагируют на эпизоды насилия со стороны радикалов.

Противники ЛГБТ-прайда поставили палатки у метро Руставели и разобрали палатки сторонников оппозиции возле парламента.

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Автор: Людмила Жерновская