В Тбилиси произошли стычки между участниками акции в поддержку ЛГБТ и их противниками. Вторые попытались прорвать полицейский кордон.
Об это пишет Эхо Кавказа.
Так, перед зданием парламента на проспекте Руставели проходит «молчаливая акция». Участники хотят дистанцироваться от насильственных событий 5 июля.
В ней приняли участие представители оппозиционных партий, неправительственных организаций и «Тбилиси Прайда».
Читайте такжеПоявилось первое видео с места крушения Ан-26 на КамчаткеПротивники вчерашней акции попытались прорвать полицейский кордон и переместиться к зданию парламента.
По данным издания, ситуация обострилась после того, как участники акции развернули флаг ЛГБТ и пустили разноцветный дым.
Отмечается, что правоохранители вывезли с территории несколько человек, также есть задержанные.
По данным Telegram-канала Протесты в мире, протестующие бросают в людей петарды, стекло и камни.
Марш ЛГБТ в Грузии
Грузинская организация ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд» была вынуждена отменить запланированный на 5 июля Марш достоинства.
Организаторы заявили, что полицейские не могут обеспечить безопасность и не реагируют на эпизоды насилия со стороны радикалов.
Противники ЛГБТ-прайда поставили палатки у метро Руставели и разобрали палатки сторонников оппозиции возле парламента.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram