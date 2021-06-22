Накануне выборов в 2022 году Орбан становится все более радикальным в отношении социальной политики.

Германия, Нидерланды, Швеция, Франция и Ирландия осудили Венгрию за принятый закон, который ущемляет права ЛГБТ-сообществ.

Об этом сообщает Reuters.

Закон запрещает "демонстрацию и пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет. А это нарушает ценности Европейского Союза, заявил министр по делам Европы Германии перед переговорами со своими коллегами по поводу нарушений прав ЛГБТ в Польше и Венгрии.

Бельгия, Нидерланды и Люксембург подписали совместное заявление, в котором осуждают последние правовые изменения, внесенные премьером Виктором Орбаном, как нарушение прав и свободы выражения мнения и "вопиющую форму дискриминации по признаку сексуальной ориентации".

Читайте такжеПоявился рейтинг самых дорогих городов мира для заробитчанШведский министр назвал венгерский закон "гротескным". В ЕС призвали Будапешт пересмотреть закон. Австрия отметила, что неправильно включать анти-ЛГБТ-положения в законопроект о наказании за педофилию.

Накануне выборов в 2022 году Орбан становится все более радикальным в отношении социальной политики в самопровозглашенной борьбе за защиту "традиционных христианских ценностей" от западного либерализма.

В ответ глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что закон направлен против педофилов: "Закон защищает детей таким образом, что дает родителям исключительное право информировать своих детей о сексуальной ориентации до 18 лет. В этом законе речь не идет о сексуальной ориентации взрослых".

Страны выразили обеспокоенность по поводу свободы СМИ в Венгрии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская