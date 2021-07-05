В Тбилиси произошли стычки, сообщается о пострадавших журналистах.

Грузинская организация ЛГБТ-активистов «Тбилиси Прайд» была вынуждена отменить запланированный на сегодня Марш достоинства. Организаторы заявили, что правоохранители не могут обеспечить безопасность и не реагируют на эпизоды насилия со стороны радикалов, выступающих против проведения марша.

«Учитывая сегодняшние события, мы не ожидаем, что МВД адекватно выполнит свои обязанности, так как видим, что они не реагируют на факты насилия, происходящие перед ними, а огромная волна ненависти, которую мы сейчас наблюдаем, вдохновлена и поддержана правительством и Патриархией», - цитирует заявление организации «Грузия Online».

Отмечается, что противники ЛГБТ-прайда поставили палатки у метро Руставели, а в дальнейшем разобрали палатки сторонников оппозиции перед зданием парламента.

На видео с места событий можно видеть, что в Тбилиси произошли стычки между сторонами конфликта. Сторонники прайда заявляют, что радикалы нападали на активистов и журналистов. За медпомощью обратились по меньшей мере 8 сотрудников СМИ.

Telegram-канал «Протесты в мире» сообщает, что противники ЛГБТ бросили взрывное устройство в офис «Тбилиси Прайд», где в тот момент находились активисты и журналисты. По предварительным данным, пострадала одна девушка

Как сообщил грузинский канал 1.tv, несколько человек залезли на балкон офиса «Тбилиси прайд» и сорвали с него радужные флаги.

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Автор: Дмитрий Захаров