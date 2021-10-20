Японский политолог Ицуро Накамура уверен, что девушка хочет выйти замуж за главу РФ.

В сети активно обсуждают новую претендентку на звание первой леди России. По традиции, она тоже фигуристка, но ей лишь 19.

Кто эта смелая девушка, попытавшаяся перейти дорогу Алине Кабаевой, рассказали журналисты "Секретных материалов".

"Тайной женой Путина СМИ уже давно называют спортсменку и депутатку Госдумы РФ Алину Кабаеву. Приписывали российскому президенту роман еще с одной спортсменкой - боксершей Натальей Рагозиной. На этот раз в новые фаворитки Путина приписывают тоже спортсменку - фигуристку Алину Загитову", - утверждают "Секретные материалы".

Читайте такжеВсплыли новые подробности о родах любовницы ПутинаЯпонский политолог Ицуро Накамура уверен, что девушка хочет выйти замуж за главу РФ. В Японии заинтересовались конфликтом между олимпийской чемпионкой Загитовой и журналистом Русланом Имамовым. Последний сфотографировал фигуристку на хоккейном матче, а фигуристка потребовала удалить все снимки с ней. Она пригрозила "всех осудить, подключив свои связи".

Японский профессор уверен, что Загитова говорила именно о связях с Путиным. Они поздравляют друг друга с днем рождения, Загитова публикует фото с Путиным в собственных соцсетях, поет оды российскому президенту.

"Похоже, Алине Кабаевой нужно напрячься, ведь подрастает молодая и довольно напористая замена, которая запросто может отправить Кабаеву в отставку и занять ее место", - подытожили журналисты.

Личная жизнь и хобби Владимира Путина

Был женат на Людмиле Александровне Путиной, но в 2013 году развелся. Имеет двух дочерей - Марию (1985 г. р.) и Екатерину (1986 г. р.).

Ему не один год приписывают роман с российской спортсменкой Алиной Кабаевой, которая, по слухам, родила в 2019 году двойню.

Мастер спорта по самбо и дзюдо, увлекается горнолыжным спортом. Любимый музыкальный коллектив - группа "Любэ". Свободно владеет немецким и английским языками.

Автор: Виолетта Орлова