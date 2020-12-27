В США задержали террориста-стрелка / Twitter
В городе Рокфорд (Иллинойс, США) три человека погибли и еще трое ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе. Полиция задержала подозреваемого.
Читайте такжеВ Киеве обстреляли многоэтажку: детали инцидента
Об этом сообщает CNN. Правоохранители полагают, что стрельба была случайной атакой. Среди погибших – по крайней мере двое подростков, хотя в полиции не уточнили, были ли они убиты.
Раненых при нападении людей госпитализировали.
В Twitter полиции Рокфорда сообщили немного информации о задержанном – это белый 37-летний мужчина.
Больше новостей по теме
- Возле полицейского участка в Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие
- Убийцу трех полицейских во Франции нашли мертвым
- В Берлине произошла стрельба: есть пострадавшие
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram