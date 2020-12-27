Правоохранители полагают, что стрельба была случайной атакой.

В городе Рокфорд (Иллинойс, США) три человека погибли и еще трое ранены в результате стрельбы в боулинг-клубе. Полиция задержала подозреваемого.

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Об этом сообщает CNN. Правоохранители полагают, что стрельба была случайной атакой. Среди погибших – по крайней мере двое подростков, хотя в полиции не уточнили, были ли они убиты.

Раненых при нападении людей госпитализировали.

В Twitter полиции Рокфорда сообщили немного информации о задержанном – это белый 37-летний мужчина.

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Автор: Дмитрий Захаров