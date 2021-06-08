С начала пандемии в мире от осложнений коронавируса умерли уже более 3,7 миллиона человек.

В отчете о происхождении коронавирусной инфекции COVID-19 Национальной лаборатории правительства США считают правдоподобной и заслуживающей дальнейшего изучения гипотезу об утечке вируса из китайской лаборатории в Ухане.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на проинформированных с секретной информацией людей.

В отчете говорится, что исследование подготовила в мае 2020 года Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса в Калифорнии и направила его в Госдеп во время проведения расследования о происхождении пандемии в последние месяцы президентства Дональда Трампа.

WSJ пишет, что оценка специалистов основывается на геномном анализе SARS-COV-2, который вызывает COVID-19.

Читайте также"Китай должен заплатить миру $10 триллионов за коронавирус" - ТрампВ свою очередь, Reuters пишет со ссылкой на собеседников в правительстве США, что в подготовленном при Трампе засекреченном документе утверждалось, что три исследователя из Уханского института вирусологии в Китае заболели вирусом и обратились к врачам еще в ноябре 2019 года.

Расследование США о происхождении коронавируса

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил в прошлом месяце, что приказал своим помощникам найти ответы на вопросы о происхождении вируса.

Спецслужбы США рассматривают два возможных сценария: вирус возник в результате аварии в лаборатории или контакта человека с инфицированным животным. Однако официально Вашингтон пока не делает по этому поводу никаких заявлений.

Официальные лица США обвинили Пекин в отсутствии прозрачности относительно происхождения вируса, но Китай обвинения отвергает.

О вспышке смертельного недуга в Ухане КНР сообщила зимой 2019 года. Город срочно закрыли на карантин, однако было поздно – COVID-19 распространился по другим странам. С тех пор мир борется с пандемией коронавируса.

С начала пандемии в мире от осложнений коронавируса умерли уже более 3,7 миллиона человек.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская