В США полиция застрелила одного из участников столкновения

Инцидент произошел примерно в полночь во время комендантского часа.

В городе Луисвилл штата Кентукки в США полицейские застрелили протестующего во время демонстрации.

Это произошло в ночь на 1 июня, когда мужчина митинговал из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда, сообщило британское издание The Independent.

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Местная полиция и бойцы Национальной гвардии пытались разогнать толпу митингующих во время комендантского часа, когда запрещено выходить из дома. Неизвестный из толпы выстрелил в полицейских и солдат. В ответ полицейские открыли огонь и попали в одного из митингующих.

Во время беспорядков погиб по меньшей мере один человек. Сейчас правоохранительные органы допрашивают нескольких свидетелей. Причины и обстоятельства инцидента расследуются.

Как сообщал ранее УНИАН, 25 мая в Миннеаполисе 46-летний афроамериканец Джордж Флойд умер после задержания полицией города. Один из них придавил его шею коленом, несмотря на то, что Флойд несколько раз повторял, что задыхается. В конце концов он потерял сознание, а впоследствии умер.

Четырех полицейских уже уволили. Главному подозреваемому предъявили обвинение в убийстве по неосторожности. Относительно других еще продолжаются следственные действия.

Очевидцы засняли задержание на видео, которое разлетелось по стране и вызвало волну негодования.

Массовые протесты охватили десятки штатов, они сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией. Против митингующих применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Кое-где демонстранты поджигают машины, грабят магазины и офисы. Известно о пострадавших с обеих сторон.

Во многих штатах ввели комендантский час. Для урегулирования ситуации на улицу вывели Нацгвардию.

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