Хотя помощь Украине, Израилю и Тайваню предусмотрена отдельными законопроектами, они рассматриваются как единый политический пакет.

Кроме законопроекта о военной помощи Украине, Палата представителей Конгресса США также приняла отдельные законопроекты о военной помощи Израилю, Тайваню и другим странам Тихоокеанского региона. Об этом сообщает CNN.

Военная помощь Израилю

Пакет предусматривает расходы американского бюджета на уровне 26,4 миллиарда долларов. Эти средства предназначены для поддержки израильских "усилий по защите от Ирана и его прокси, а также для возмещения военных операций США в ответ на недавние атаки".

Финансирование включает 4 миллиарда долларов на системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида" и 1,2 миллиарда долларов на систему обороны "Железный луч", которая противодействует ракетам малой дальности и минометным угрозам.

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Еще 4,4 миллиарда долларов потратят на закупку оборонных товаров и услуг, предоставляемых Израилю, и 3,5 миллиарда долларов - на закупку передовых систем вооружений и других предметов через Программу внешнего военного финансирования.

Документ также предусматривает 9,2 миллиарда долларов гуманитарной помощи для населения - неотложные поставки продовольствия, обеспечение жильем и базовыми услугами.

Военная помощь Тайваню и странам региона

Отдельный законопроект предусматривает расходы на уровне 8,1 миллиарда долларов на противодействие действиям Китая в Индийско-Тихоокеанском регионе. Эти средства в частности пойдут на развитие инфраструктуры подводных лодок (3,3 миллиарда долларов), военное финансирование Тайваня и других ключевых союзников США в регионе (2 миллиарда долларов), пополнение оборонных средств и услуг, предоставляемых Тайваню и региональным партнерам (1,9 миллиарда долларов).

Палата представителей приняла законопроект о военной помощи Украине

Как писал УНИАН, сегодня в Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о военной и финансовой помощи Украине. С этой целью американский бюджет потратит более 60 миллиардов долларов. Деньги пойдут на прямые закупки оружия у промышленности, компенсацию стоимости оружия, переданного Украине из арсеналов армии США и прямую бюджетную поддержку Украины.

Президент США Джо Байден уже призвал Сенат (верхняя палата Конгресса) как можно скорее дать свое согласие на этот документ и отправить его на подпись в Белый дом.

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