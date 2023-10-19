Полиция начала задерживать людей, ворвавшихся в здание, ведь протесты в Капитолии запрещены.

Пропалестинские протестующие ворвались в здание Капитолия в США. Они заняли часть офисного здания Палаты представителей, призвав законодателей и администрацию Байдена добиваться прекращения огня в Газе, которая подвергается авиаударам после террористического нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом пишет CBS News. Демонстранты одеты в черные футболки с надписями "Евреи говорят о прекращении огня сейчас". Также они принесли плакаты с надписями "Прекратите огонь" и "Дайте Газе жить".

Полиция Капитолия заявила, что протесты внутри здания запрещены. Правоохранители уже арестовали нескольких демонстрантов.

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"Мы предупредили протестующих, чтобы они прекратили демонстрацию, и когда они не подчинились, мы начали их арестовывать", – говорится в заявлении полиции Капитолия США в X, ранее известном как Twitter.

Отмечается, что протест организовала еврейская антисионистская организация "Еврейский голос за мир". Перед началом демонстрации в Капитолии сотни людей собрались митинг у здания, требуя от администрации Байдена призывов к прекращению огня.

Нападение ХАМАС на Израиль: основное

7 октября террористы группировки ХАМАС напали на Израиль после массированной ракетной атаки с территории Сектора Газа (по стране выпустили около 2 тысяч ракет).

В приграничных с Газой израильских городах боевики убили сотни людей. Число погибших превысило 1400, среди них 23 украинца, сообщил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. В то же время в украинском МИД сейчас имеют подтверждение гибели 13 граждан Украины.

17 октября в Газе ракета попала по зданию больницы. Ряд стран и боевики ХАМАС заявили, что это израильская ракета, и сообщили о гибели сотен людей. В то же время Израиль подчеркнул, что на здание упала ракета "Исламского джихада" – произошло это из-за неисправности двигателя.

Президент США Джо Байден также сказал, что удар по больнице в Секторе Газа нанесли не израильские военные.

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