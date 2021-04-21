Полицейский приехал на место происшествия после звонка о попытке нападения с ножом.

В американском Колумбусе (штат Огайо) приехавший на вызов полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девочку Макайю Брайант.

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на Хейзел Брайант, тетю погибшей.

По ее данным, Макайя жила в приемной семье на востоке Колумбуса. Несколько взрослых девушек пришли к ней домой и затеяли ссору. Девочка успела вызвать полицию, а также позвать на помощь отца и бабушку. По словам Хейзел Брайант, ее племянница схватила нож, чтобы защитить себя.

По данным телеканала 10TV, полицейский приехал на место происшествия после звонка о попытке нападения с ножом. Когда он увидел девочку с ножом, которая не реагировала на его требования, он совершил смертельный выстрел.

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Эндрю Гинтер, мэр Колумбуса, написал у себя в Twitter, что власти работают над пересмотром видеозаписей инцидента с камер.

"Сегодня днем трагически погибла молодая девушка. Мы не знаем всех деталей. Есть запись инцидента с нательной камеры. Мы работаем над тем, чтобы рассмотреть ее как можно скорее. BCI находится на месте и проводит независимое расследование", – отметил мэр.

Момент убийства засняла нагрудная камера полицейского. На записи видно, что девушка действительно пыталась напасть с ножом на женщину, после чего ее и застрелили, так как она не реагировала на требования копа.

Стоит отметить, что происшествие случилось практически в то время, когда в Миннеаполисе оглашали вердикт присяжных по делу об убийстве Джорджа Флойда.

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Автор: Денис Прядко