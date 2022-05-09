Объем производства планируют увеличить с 2100 до 4000 в год.

Компания Lockheed Martin, которая производит противотанковые комплексы Javelin, намерена увеличить выпуск ракет. Из-за войны в Украине резко возрос спрос.

Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайклет в интервью CBS News.

По его словам, после начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины значительно вырос на Javelin. Также ажиотаж подогревается угрозой со стороны РФ и Китая.

В связи с этим Lockheed Martin планирует увеличить производство противотанковых ракет Javelin вдове - с 2100 до 4000 в год.

Как ранее сообщал УНИАН, США активно помогают Украине в борьбе против российских оккупантов. Вашингтон предоставляет военную помощь на миллионы долларов.

Так, 14 апреля президент Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 миллионов долларов. При этом на сайте американского оборонного ведомства указано, что в пакет помощи содержит 18 155-мм гаубиц, 40 тысяч боеприпасов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 бронетранспортеров M113, 300 барражирующих дронов Switchblade, 11 вертолетов Ми-17, 10 артиллерийских разведывательных радиолокационных станций AN/TPQ-36, две буксированные радиолокационные станции AN/MPQ-64.

14 апреля CNN сообщили, что запасы противотанковых систем Javelin в США начали заканчиваться, а большую часть отправили в Украину для борьбы против российских оккупантов.

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