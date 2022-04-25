Очередной груз военной помощи уже готовят к транспортировке в Украину.

Соединенные Штаты готовят к отправке в Украину очередную партию военного вооружения. В частности, американцы передают зенитные ракетные комплексы Stinger и противотанковые комплекты Javelin.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Военные пилоты готовят ящики с вооружением, в том числе зенитные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin и другое оборудование, которые планируют отправить в Украину, на базе ВВС Дувр в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, глава Пентагона Ллойд Остин, посетивший Киев, заявил, что Украина может выиграть войну против России. Все, что для этого необходимо – правильное оборудование и надлежащая поддержка.

Ранее Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на 800 миллионов долларов, включая БТР, артиллерийские системы и вертолеты.

В то же время Зеленский заявил, Украина нуждается в большем оружии, чем ей предоставляют страны союзники.

Как известно, на фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины мы выходим на новый формат потребностей в вооружении. Так, Украина остро нуждается в системах ПВО.

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