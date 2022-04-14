Вашингтон отправил в Украину примерно треть запасов.

Запасы противотанковых систем Javelin в США начали заканчиваться. Большую часть отправили в Украину для борьбы против российских оккупантов.

Об этом пишет CNN.

По данным старшего советника Программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований Марка Канциана, пополнение запасов потребуются годы.

"Соединенные Штаты хранят запасы на случай различных возможных глобальных конфликтов, которые могут произойти против Северной Кореи, Ирана или самой России. В какой-то момент эти запасы станут настолько низкими, что военные зададутся вопросом, можно ли проводить военные операции. Соединенные Штаты, вероятно, приближаются к этому моменту", - заявил Канциане

По его оценкам, на складах остается от 20 до 25 тысяч Javelin, а 7 тысяч систем, отправленных в Украину, составляют примерно треть от общего запаса.

"На замену уже поставленных ракет потребуется около трех-четырех лет. Если США поставят в Украину еще больше ракет, то времени понадобится еще больше", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, США активно помогают Украине в борьбе против российских оккупантов. Вашингтон предоставляет военную помощь на миллионы долларов.

Так, 14 апреля президент Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву военную помощь еще на 800 миллионов долларов. При этом на сайте американского оборонного ведомства указано, что в пакет помощи содержит 18 155-мм гаубиц, 40 тысяч боеприпасов, 500 противотанковых ракет Javelin, 200 бронетранспортеров M113, 300 барражирующих дронов Switchblade, 11 вертолетов Ми-17, 10 артиллерийских разведывательных радиолокационных станций AN/TPQ-36, две буксированные радиолокационные станции AN/MPQ-64.

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