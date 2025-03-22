Использование телефонов и соцсетей напрямую связано с депрессией и употреблением наркотических веществ, акцентировал американский министр.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший предлагает запретить смартфоны в американский школах.

Такое заявление он сделал в эфире Fox News. По словам чиновника, телефоны вызывают рак, а также являются причиной многих проблем, среди которых – употребление наркотических веществ.

"Мобильные телефоны также излучают электромагнитные волны. Это вредно для нервной системы детей, когда они рядом с ними целый день. Это может повреждать клетки и даже провоцировать рак. Использование телефонов и соцсетей напрямую связано с депрессией, плохой успеваемостью в школе, мыслями о самоубийстве, употреблением наркотиков", – заявил Кеннеди-младший.

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Отметим, что Роберт Ф. Кеннеди-младший – известный антивакцинатор и конспиролог. Он также является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, документы об убийстве которого недавно рассекретил Трамп.

Другие громкие предложения в США

Не так давно в штате Миннесота группа законодателей предложила включить "синдром Трампа" к психическим заболеваниям. Под этим синдромом они подразумевают "острый приступ паранойи у нормальных людей, который является реакцией на политику и президентство Дональда Трампа".

"Симптомы могут включать общую истерию, вызванную Трампом, которая приводит к неспособности различить законные разногласия в политике и признаки психической патологии в поведении президента Дональда Дж. Трампа", – говорилось в предложении законодателей.

Примечательно, что через несколько дней СМИ сообщили о задержании сенатора Миннесоты, который предлагал признать несогласие с Трампом психическим заболеванием. Джастина Эйхорна арестовали по подозрению в совершении уголовного преступления – вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией.

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