Нынешнее правительство осуждает решение об отправке 13 самолетов МиГ в Украину.

Правительство Словакии, известное своими пророссийскими взглядами, обвинило прошлый кабинет в государственной измене и злоупотреблении служебным положением из-за военной помощи, направленной в Украину.

Как сообщает Bloomberg, Министерство обороны Словакии подало уголовное заявление против предыдущего правительства, в частности, против бывшего министра обороны Ярослава Надя, заявив, что временный кабинет не имел права принимать такое фундаментальное решение, которое оставило Словакию без противовоздушной обороны после того, как она отправила все свои 13 самолетов МиГ-29 в Украину.

"Я лично считаю, что Ярослав Надь - предатель, и это не должно сойти ему с рук", - заявил заместитель министра обороны Игорь Мелихер.

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Предыдущая администрация во главе с Эдуардом Хегером, союзником Киева в противостоянии российской агрессии, не смогла получить вотум доверия в парламенте и находилась в режиме временного правительства еще до принятия решения об отправке военных самолетов на Украину.

Надь защищал решение о поставке МиГов Украине как "юридически обоснованное", поскольку оно было основано на юридическом анализе и коллективном одобрении правительства. Его союзники утверждают, что уголовное дело является частью гибридной войны, исходящей из России.

Словакия и война в Украине

Словакия и Украина - последние новости

Ранее экс-премьер и новоизбранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что готов предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией. Кроме того, он призвал к прекращению огня в Украине, поскольку на фоне этой войны, вспыхивают и другие конфликты во всем мире.

Также недавно Роберт Фицо поиздевался над сбором словаков для Украины. По его словам, помощь жителей Словакии является "пуком в дерево", который не изменит ситуацию.

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