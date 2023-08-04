Он якобы погиб во время столкновений с группой, связанной с "Аль-Каидой".

Террористическая группировка ИГИЛ объявило о гибели в Сирии своего лидера Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Курайши. Он возглавлял экстремистскую организацию с ноября прошлого года.

Как сообщает The Associated Press со ссылкой на сообщение ИГИЛ, не отмечается, когда именно был ликвидирован аль-Курайши. Экстремисты лишь заявили, что он погиб в столкновениях с группой, связанной с "Аль-Каидой", на северо-западе Сирии.

Аль-Курайши был четвертым лидером ИГИЛ, я кого ликвидировали с момента основания организации. Его сменил Хафс аль-Хашеми аль-Курайши.

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Группировка ИГИЛ

"Исламское государство" - это суннитская террористическая группировка радикального исламистского направления. Наиболее активно террористы проявлялись в в 2013-19 годах в Ираке и Сирии. Сегодня ИГИЛ практически уничтожена и загнана в подполье.

Боевики этой организации ограничиваются в основном партизанско-террористическими акциями, поскольку больше не способны открыто противостоять армейским подразделениям. Усилиями западной коалиции в Сирии сейчас продолжается добивание группировки.

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