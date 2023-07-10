Женщина отправилась в Сирию в 2014 году вместе с мужем и детьми, чтобы присоединиться к исламистам.

В Германии суд арестовал гражданку Украины по обвинению в причастности к террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ). Об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ.

Гражданку Украины Хатидче Ц. арестовали власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, что на западе страны. Женщине вменяют нарушение двух статей Уголовного кодекса Германии – о членстве в иностранной террористической организации и о нарушении обязанностей по уходу и воспитанию ребенка.

По данным немецких правоохранителей, Хатидче отправилась в Сирию в 2014 году со своим тогдашним мужем и четырьмя несовершеннолетними детьми. Там она присоединилась к ИГИЛ вместе с мужем, для которого она вела домашнее хозяйство в соответствии понятиями ИГИЛ о роли женщины.

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После смерти мужа женщина еще дважды выходила замуж за боевиков ИГИЛ, своих детей она воспитывала в соответствии с идеологией этой группировки. В начале 2019 года украинка попала в плен к курдам, где и оставалась вплоть до 2021 года.

При каких обстоятельствах гражданка Украины оказалась в Германии, не уточняется.

Исламистская группировка ИГИЛ

"Исламское государство" (ранее – Исламское государство Ирака и Леванта) – суннитская террористическая группировка радикального исламистского толка. Была наиболее активна в 2013-19 годах на территории Ирака и Сирии, где контролировала обширные территории. К настоящему времени практически уничтожена и загнана в подполье.

Сегодня боевики ИГИЛ ограничиваются в основном партизанско-террористическими акциями, поскольку больше не способны открыто противостоять армейским подразделениям. Усилиями западной коалиции в Сирии сейчас продолжается добивание этой группировки.

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