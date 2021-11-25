В больницу госпитализировали 40 шахтеров, двое находятся в тяжелом состоянии t.me/ENews112
На шахте "Листвяжная" в Кузбассе (Россия) произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 м, внутри находились 287 человек.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.
"По предварительной информации, на первое место вышла версия неисправности оборудования и естественные причины", – рассказал собеседник агентства.
То же подтвердили и в комментарии РБК.
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В больницу госпитализировали 40 шахтеров, двое находятся в тяжелом состоянии.
В службе чрезвычайников подтвердили эвакуацию 215 человек, остальные все еще поднимаются на поверхность.
Местонахождение 49 человек не установлено.
Эвакуация пострадавших в результате взрыва на шахте в РФ горняков
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